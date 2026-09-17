Число погибших при сходе лавины и последующем наводнении в Непале достигло 1 403
Более 6 тысяч человек числятся пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.
17 Сентября 2026, 01:45
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17 Сентября 2026, 01:4517 Сентября 2026, 01:45
75Фото: Xinhua
Число погибших в результате разрушительного стихийного бедствия на севере Непала достигло 1 403 человек. Еще 6 150 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Управление по снижению риска стихийных бедствий Непала, передаёт Xinhua.
По данным ведомства, спасателям удалось найти и эвакуировать 13 742 человека. Поисково-спасательные операции продолжаются.
Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на севере страны. Причиной последовавшего паводка стал сход лавины. Мощный поток горной породы с большой скоростью прошёл по речному руслу более 70 километров, что привело к затоплению обширной территории.
Последствия стихии затронули и Китай. Там погибли 43 человека, еще 519 числятся пропавшими без вести.
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