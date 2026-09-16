Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 17 сентября

На 17 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и 16 областях Казахстана. В нескольких регионах прогнозируют дожди и грозы, ночью и утром местами туман, в горных районах — осадки с мокрым снегом, в одной из областей ожидаются заморозки до −2 градусов. Во многих областях сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохраняется высокая пожарная опасность. В Акмолинской области и Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе ожидаются небольшой дождь и гроза, днем — дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром — туман.

В Костанайской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем — дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидаются дождь и гроза.

В Павлодарской области и Павлодаре ночью и утром ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман, на севере и востоке на поверхности почвы — заморозки до 2 градусов. В области и Караганде сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области — чрезвычайная.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. В области и Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, ночью в горах — осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. По области и в Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке ожидается чрезвычайная.

В области Абай ночью на севере и в центре ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на севере, востоке и в центре туман. По области и в Семее сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге она сохранится.

В Алматинской области и Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области и в Алматы — высокая.

В Жамбылской области и Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе ожидается пыльная буря. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в области, Шымкенте и Туркестане.

В Кызылординской области и Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе — высокая.

В Атырауской области на западе, юге и востоке ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на юге туман. На юге области и в Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность; в городе ночью и утром также ожидаются дождь и гроза.

В Мангистауской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на западе туман. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на севере и востоке туман. В Уральске днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром — туман.