Президент Словакии лично поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open

Президент Словакии Петер Пеллегрини встретился с первой ракеткой мира, казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, и лично поздравил ее с победой на US Open, передает BAQ.KZ.

Встреча состоялась в Президентском дворце в Братиславе. Глава государства рассказал о ней на своей странице в социальных сетях, отдельно отметив связь казахстанской спортсменки со Словакией.

По словам Пеллегрини, Рыбакина уже около шести лет проводит часть времени в Словакии, где живет и тренируется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Peter Pellegrini | prezident Slovenskej republiky (@peter_pellegrini)

«Вы знали, что первая ракетка мира уже шесть лет называет Словакию своим вторым домом? Хотя Елена Рыбакина представляет Казахстан на международной арене, Словакия стала для нее вторым домом. Часть года она проводит здесь, тренируясь и готовясь к важным матчам и турнирам, поэтому наша страна стала важной частью ее спортивного пути», – написал Петер Пеллегрини.

Президент Словакии отметил, что был рад принять казахстанскую теннисистку в Президентском дворце после ее успеха на турнире Большого шлема в Нью-Йорке.

«Для меня было большой радостью сегодня принять ее в Президентском дворце и лично поздравить с успехом на US Open», – добавил он.

Напомним, Елена Рыбакина впервые в карьере стала чемпионкой US Open. В финале турнира казахстанская теннисистка обыграла Арину Соболенко в трех сетах – 6:4, 5:7, 6:2.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина первой среди теннисисток гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA 2026 года. WTA Finals пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США) на кортах Indian Wells Tennis Garden. В турнире выступят восемь лучших теннисисток сезона в одиночном разряде и восемь сильнейших пар. Кроме того, Елена Рыбакина возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых теннисисток сезона.