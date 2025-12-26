Команда специального прокурора в пятницу запросила для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёль 10 лет лишения свободы по делу о воспрепятствовании правосудию и ряду других обвинений, связанных с введением военного положения в декабре 2024 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Yonhap.

Ходатайство о назначении наказания было заявлено командой специального прокурора Чо Ын Сок на заключительном судебном заседании по этому делу в Центральном окружном суде Сеула. Рассмотрение проходило в рамках процесса, посвященного событиям после объявления военного положения и действиям бывшего главы государства.

Следствие полагает, что Юн Сок Ёль препятствовал правосудию, блокируя в январе попытки следственных органов задержать его. Кроме того, ему вменяется нарушение прав девяти членов кабинета министров, которых не пригласили на заседание по обсуждению плана введения военного положения, а также составление и последующее уничтожение измененной редакции указа после отмены соответствующего режима.

Параллельно бывший президент участвует еще в трех судебных процессах, связанных с неудачной попыткой введения военного положения. Среди них — дело по обвинению в руководстве мятежом, которое рассматривается отдельно.

Процесс по делу о воспрепятствовании правосудию станет первым, по которому суд вынесет решение. Ранее суд сообщил, что, вероятнее всего, оглашение вердикта состоится 16 января, за два дня до истечения установленного срока ареста Юн Сок Ёля.

Защита бывшего президента настаивала на том, чтобы вынесение приговора было отложено до завершения процесса по делу о мятеже, однако суд отклонил это требование. Ожидается, что рассмотрение дела о мятеже завершится не ранее начала января, а возможное вынесение приговора по нему может состояться ориентировочно в феврале.