Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в авторской статье подчеркнул, что ключом к национальному возрождению является единство, основанное на ощущении себя единой семьей, связанной общими ценностями, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что отличительной чертой политической модели Президента Касым-Жомарта Токаева стало стремление к формированию нового качества нации будущего — устойчивой, открытой, осознанной и сплоченной.

"Наша молодежь по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего. Задача государства — сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс. Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации", — цитирует Ашимбаев главу государства в своей авторской статье, опубликованной в газете "Время".

По словам председателя Сената, возрождение нации — это не идея далёкого 2050 года, а реальный ориентир ближайших лет. Однако этот путь возможен только через осознание своего единства:

"Для возрождения нации мы должны осознать себя единой семьей, связанной общими ценностями и общим видением долгосрочных перспектив развития. А это осуществимо только путем национального диалога", — заявил Маулен Ашимбаев.

В этом контексте он напомнил о роли Национального курултая — важнейшего элемента "слышащего государства", создающего площадку для открытого диалога и объединяющего поколения.