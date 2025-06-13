В Федерации водных видов спорта Казахстана - важные кадровые изменения, передает BAQ.KZ. На внеочередной Конференции организации новым генеральным секретарем был единогласно избран олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин. Он сменил на посту Сергея Дроздова, досрочно завершившего свои полномочия.

Назначение Баландина - не просто символическое. Его выдающийся спортивный путь, авторитет среди коллег и активная работа в последние годы как тренера и консультанта национальной сборной делают его фигуру знаковой для всей водной спортивной отрасли страны.

"Назначение Дмитрия Баландина - это не только признание его достижений, но и стратегический шаг к обновлению и развитию Федерации. Мы уверены, что его опыт и энергия придадут новый импульс водным видам спорта в Казахстане", - отметил президент Федерации Нурлан Жакупов.

Дмитрий Баландин - заслуженный мастер спорта, победитель Олимпиады 2016 года, многократный чемпион Азиатских игр и международных соревнований. Его переход на административную должность воспринимается как логичное продолжение карьеры спортсмена, который теперь будет работать на благо всего спортивного сообщества страны.