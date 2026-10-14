Дмитрий Мун рассказал о перспективах ИИ-стартапов на Astana Media Week
14 Октября 2026, 15:28
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14 Октября 2026, 15:2814 Октября 2026, 15:28
66Фото: BAQ.KZ
На международном медиафоруме Astana Media Week 2026 обсудили развитие искусственного интеллекта, новые возможности для казахстанских стартапов и применение современных технологий в журналистике, передает корреспондент BAQ.KZ.
В интервью нашему агентству генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун затронул вопросы развития отечественной ИИ-индустрии, перспектив технологических проектов и внедрения искусственного интеллекта в работу СМИ.
Отдельное внимание уделили доверию к новым технологиям, ответственному использованию ИИ и возможностям, которые он открывает для журналистов и медиакомпаний.
В этом году Astana Media Week проходит под темой «MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия».
Подробнее о будущем искусственного интеллекта в Казахстане — в видеоинтервью BAQ.KZ с Дмитрием Муном.
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