Дмитрий Мун рассказал о перспективах ИИ-стартапов на Astana Media Week

В интервью нашему агентству генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун затронул вопросы развития отечественной ИИ-индустрии, перспектив технологических проектов и внедрения искусственного интеллекта в работу СМИ.

Отдельное внимание уделили доверию к новым технологиям, ответственному использованию ИИ и возможностям, которые он открывает для журналистов и медиакомпаний.

В этом году Astana Media Week проходит под темой «MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия».

Подробнее о будущем искусственного интеллекта в Казахстане — в видеоинтервью BAQ.KZ с Дмитрием Муном.