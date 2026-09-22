До 10 суток ареста получили водители за дрифт в Астане и Алматы
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С начала 2026 года за опасное вождение и дрифт к административной ответственности привлечены 372 водителя. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
МВД регулярно проводит рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
С начала года в ходе рейдов полицейские выявили более 226 тысяч нарушений ПДД.
В их числе:
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более 5 тысяч фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
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свыше 4 тысяч случаев выезда на встречную полосу;
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более 46 тысяч транспортных средств водворены на специализированные стоянки.
Особое внимание сотрудники полиции уделяют опасному вождению и нарушениям общественного порядка.
Так, в Астане водитель за дрифт получил 10 суток административного ареста. В Алматы за аналогичное нарушение водителю назначили 5 суток ареста, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В МВД подчеркнули, что каждому выявленному факту нарушения дается правовая оценка. Если водитель совершил несколько правонарушений, ответственность наступает по каждому установленному составу.
Работа по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению аварийности и поддержанию общественного порядка продолжается.
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