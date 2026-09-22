С начала 2026 года за опасное вождение и дрифт к административной ответственности привлечены 372 водителя. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

МВД регулярно проводит рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

С начала года в ходе рейдов полицейские выявили более 226 тысяч нарушений ПДД.

В их числе:

более 5 тысяч фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения;

свыше 4 тысяч случаев выезда на встречную полосу;

более 46 тысяч транспортных средств водворены на специализированные стоянки.

Особое внимание сотрудники полиции уделяют опасному вождению и нарушениям общественного порядка.

Так, в Астане водитель за дрифт получил 10 суток административного ареста. В Алматы за аналогичное нарушение водителю назначили 5 суток ареста, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В МВД подчеркнули, что каждому выявленному факту нарушения дается правовая оценка. Если водитель совершил несколько правонарушений, ответственность наступает по каждому установленному составу.

Работа по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению аварийности и поддержанию общественного порядка продолжается.