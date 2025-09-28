До 10 тысяч рабочих мест создаст строительство АЭС
В период эксплуатации АЭС будут заняты ещё около 2 тысяч специалистов.
Строительство атомной электростанции с двумя энергоблоками в Казахстане создаст до 10 тысяч рабочих мест и значительно увеличит потребность в инженерных и технических кадрах. Об этом заявил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передает BAQ.KZ.
По его словам, атомная отрасль является одной из самых наукоемких и требует специалистов с междисциплинарной подготовкой - от физики и инженерии до химии, материаловедения и IT. В стране уже формируется система подготовки таких кадров: обучение ведётся в ведущих вузах - КазНТУ им. Сатпаева, КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, АУЭС им. Г. Даукеева, ВКТУ им. Серикбаева и Университете им. Шакарима. Практические навыки студенты получают в Национальном ядерном центре и Институте ядерной физики.
Саткалиев отметил, что в период эксплуатации АЭС будут заняты около 2 тысяч человек, включая 600 специалистов с высшим образованием. В связи с этим обновляются образовательные программы, разрабатываются курсы прикладного бакалавриата, открываются новые направления для подготовки операторов реакторного оборудования, техников и специалистов рабочих профессий.
Казахстан активно сотрудничает с зарубежными партнёрами — российским МИФИ, Томским политехническим университетом, японскими университетами Хоккайдо и Осака, а также участвует в программах Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Подготовка ведётся и в рамках программы "Болашак".
При этом в стране сохраняется дефицит специалистов в области проектирования и строительства ядерных объектов, эксплуатации АЭС, радиационной и информационной безопасности, а также материаловедения и метрологии. По международным оценкам, одно рабочее место в атомной энергетике создаёт более десяти в смежных секторах экономики.
