  • 14 Января, 13:07

До 11 лет тюрьмы получили четыре жителя Кордайского района за сбыт марихуаны

Сегодня, 12:41
АВТОР
58

За сбыт марихуаны в особо крупном размере четырем жителям Кордайского района назначено до 11 лет лишения свободы, передает BAQ.KZ.

По информации Главной транспортной прокуратуры, Шуский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении четырёх жителей Кордайского района, признанных виновными в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотиков в особо крупном размере.

– В ходе расследования изъято 53,6 кг марихуаны. Подсудимые ранее уже были судимы за аналогичные тяжкие преступления. Несмотря на непризнание вины, их участие в преступлении и роль каждого была полностью доказана государственным обвинителем. С учётом рецидива и наличия прежних судимостей суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 11 лет, – говорится в сообщении.
 
Приговор в законную силу не вступил.
 

