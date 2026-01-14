До 11 лет тюрьмы получили четыре жителя Кордайского района за сбыт марихуаны
За сбыт марихуаны в особо крупном размере четырем жителям Кордайского района назначено до 11 лет лишения свободы, передает BAQ.KZ.
По информации Главной транспортной прокуратуры, Шуский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении четырёх жителей Кордайского района, признанных виновными в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотиков в особо крупном размере.
– В ходе расследования изъято 53,6 кг марихуаны. Подсудимые ранее уже были судимы за аналогичные тяжкие преступления. Несмотря на непризнание вины, их участие в преступлении и роль каждого была полностью доказана государственным обвинителем. С учётом рецидива и наличия прежних судимостей суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 11 лет, – говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
