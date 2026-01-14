За сбыт марихуаны в особо крупном размере четырем жителям Кордайского района назначено до 11 лет лишения свободы, передает BAQ.KZ.

По информации Главной транспортной прокуратуры, Шуский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении четырёх жителей Кордайского района, признанных виновными в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотиков в особо крупном размере.