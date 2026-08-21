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До 15 рабочих дней: в ЦИК рассказали о сроках рассмотрения обращений

21 Августа 2026, 17:12
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BAQ.kz/Молдір Лезбаева 21 Августа 2026, 17:12
21 Августа 2026, 17:12
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Фото: BAQ.kz/Молдір Лезбаева

В Центральной избирательной комиссии разъяснили, в какие сроки рассматриваются обращения и жалобы, поступающие в период избирательной кампании. Об этом рассказала член ЦИК РК Асель Жанабилова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, при определении сроков важно различать жалобы и обращения, поскольку порядок их рассмотрения регулируется разными нормами законодательства.

«Здесь важно понимать два момента: есть жалобы и есть обращения. Если мы говорим о жалобах на действия или бездействие избирательных комиссий, их членов и принятые ими решения, то в соответствии с законодательством о выборах они рассматриваются вышестоящей избирательной комиссией в течение трех дней», – пояснила Асель Жанабилова.

Если речь идет об обращениях, для них предусмотрен другой порядок рассмотрения.

«Обращения рассматриваются в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом. Срок рассмотрения составляет 15 рабочих дней», – добавила член ЦИК.

 
 
 
 
 
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Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

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