До 20% мировых потерь в животноводстве связаны с заболеваниями сельскохозяйственных животных. В условиях поставленных перед Казахстаном задач по увеличению поголовья и экспорта вопрос ветеринарной безопасности становится системным фактором устойчивости отрасли. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Жигули Дайрабаев на международном форуме, передает BAQ.KZ.

По его словам, государство усиливает нормативную и институциональную базу ветеринарного контроля, включая изменения в законодательстве и пересмотр стратегий борьбы с инфекциями.

«Вносятся изменения в законодательство в части возможности осуществления ежедневного контроля на торговых объектах. Также прорабатывается вопрос повышения ответственности владельцев животных. Министерством создана рабочая группа с участием международных экспертов ВОЗЖ, ФАО и ВОЗ по совершенствованию стратегии борьбы с такими заболеваниями, как бруцеллёз, бешенство, туберкулёз, сибирская язва и другие. По итогам этой работы с учётом рекомендаций экспертов меры борьбы будут пересмотрены», — отметил Жигули Дайрабаев.

Отдельный блок работы связан с цифровизацией учёта и масштабным финансированием ветеринарной инфраструктуры.

«Основой качественного учёта и ветеринарного контроля являются цифровые инструменты. Ведётся модернизация информационных систем ИСЖ и ИАСУ с обеспечением интеграции. Правительство Республики Казахстан уделяет большое внимание развитию ветеринарии: в рамках программы на 2026–2027 годы предусмотрено финансирование в объёме порядка 195 миллионов долларов. За счёт реализации этих мер ставится задача к 2031 году увеличить поголовье КРС до 13 млн голов, МРС – до 28 млн, довести производство мяса до 1,8 млн тонн, молока в организованных хозяйствах – до 2,1 млн тонн и вдвое нарастить экспорт мяса. Достижение этих целей невозможно без активного участия бизнеса и перехода от точечных мер поддержки к комплексной модели стимулирования», — подчеркнул депутат.

По его оценке, именно сочетание законодательных изменений, цифровых решений и устойчивого финансирования должно стать основой для снижения потерь и повышения конкурентоспособности отрасли.