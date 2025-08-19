До 27% экономии: кто из казахстанцев может получить скидку на газ
Социальный кошелёк уже работает.
В Казахстане стартовал пилотный проект по предоставлению цифровых ваучеров на товарный газ для граждан, получающих адресную социальную помощь (АСП) и жилищную помощь (ЖП), передает BAQ.KZ.
Получатели АСП и ЖП будут получать уведомления (SMS с номера 1414) о доступных ваучерах от АО "QazaqGaz Aimaq".
Активировать ваучеры можно через сервис "Социальный кошелёк" на главной странице приложения eGov Mobile. Для этого достаточно указать лицевой счёт абонента — предоставление документов на жильё не требуется.
Размер скидки составляет до 27% от начисленной суммы за газ и распространяется на потребление в пределах норм, утверждённых акиматами.
Проект направлен на оказание адресной поддержки социально уязвимым слоям населения, снижение нагрузки на семейный бюджет при оплате коммунальных услуг и внедрение современных цифровых решений в систему социальной поддержки.
Внедрение цифровых ваучеров на газ станет важным шагом к повышению социальной справедливости и развитию цифровизации в Казахстане.
