До +33 градусов: летнее тепло возвращается в Казахстан

После прохладного начала сентября в Казахстане ожидается постепенное потепление. С 3 по 5 сентября на большей части страны установится преимущественно сухая и малооблачная погода.

По прогнозу синоптиков, значительная часть территории республики окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Холодная воздушная масса начнет отступать, благодаря чему дневная температура будет постепенно повышаться.

При этом в северных, центральных и восточных регионах ночи по-прежнему останутся прохладными.

На северо-востоке, юге и юго-востоке Казахстана погода будет менее устойчивой. Из-за прохождения атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.

Самая жаркая погода прогнозируется на западе, северо-западе и юге страны – днем воздух прогреется до +28…+33 градусов.

На севере, востоке и в центральных регионах температура повысится до +23…+30 градусов.

На юго-востоке ожидается +20…+27 градусов, однако в горных и предгорных районах будет значительно прохладнее – около +10…+15 градусов.

Таким образом, после первых прохладных дней сентября летнее тепло еще ненадолго вернется во многие регионы Казахстана.