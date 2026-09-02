До +33 градусов: летнее тепло возвращается в Казахстан
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После прохладного начала сентября в Казахстане ожидается постепенное потепление. С 3 по 5 сентября на большей части страны установится преимущественно сухая и малооблачная погода.
По прогнозу синоптиков, значительная часть территории республики окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Холодная воздушная масса начнет отступать, благодаря чему дневная температура будет постепенно повышаться.
При этом в северных, центральных и восточных регионах ночи по-прежнему останутся прохладными.
На северо-востоке, юге и юго-востоке Казахстана погода будет менее устойчивой. Из-за прохождения атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.
Самая жаркая погода прогнозируется на западе, северо-западе и юге страны – днем воздух прогреется до +28…+33 градусов.
На севере, востоке и в центральных регионах температура повысится до +23…+30 градусов.
На юго-востоке ожидается +20…+27 градусов, однако в горных и предгорных районах будет значительно прохладнее – около +10…+15 градусов.
Таким образом, после первых прохладных дней сентября летнее тепло еще ненадолго вернется во многие регионы Казахстана.
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