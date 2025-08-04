В Казахстане усилят институциональные меры по защите прав потребителей. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции для BAQ.KZ.

Согласно информации ведомства, в Мажилисе находится на рассмотрении законопроект, направленный на совершенствование механизмов защиты граждан в сфере потребительских прав. Одной из ключевых инициатив станет создание института Омбудсмена по защите прав потребителей.

"Это позволит укрепить взаимодействие между государством, обществом и бизнесом, а также усилить роль общественных объединений потребителей", — говорится в официальном ответе ведомства.

Кроме того, законопроект наделяет такие объединения правом проводить потребительский мониторинг деятельности субъектов бизнеса. Предусматривается также распространение базовых потребительских прав на коммунальные, медицинские, транспортные, туристические и другие сферы услуг.

Документ направлен на упрощение разрешения гражданско-правовых споров, признание недействительными условий договоров, нарушающих права потребителей, а также на устранение пробелов в действующем Законе "О защите прав потребителей" и его согласование с другими законодательными актами.

Штрафы до 1000 МРП за обман потребителей

По данным министерства, в Кодекс об административных правонарушениях РК уже внесены и применяются важные поправки. В частности, за заведомо ложную рекламу, вводящую потребителей в заблуждение, предусмотрен штраф от 100 до 1000 МРП (до 3,5 млн тенге).

Комитет по защите прав потребителей наделён правом рассматривать дела по статьям 157 и 190 (ч.1) КоАП РК, касающимся обмана при взвешивании, измерении, расчётах и предоставлении услуг. По этим статьям предусмотрены штрафы от 10 до 50 МРП, при повторном нарушении – от 30 до 200 МРП, а также возможны меры в виде приостановления деятельности или лишения лицензии на срок до трёх лет.

Согласно п.5 ст.190, ранее применявшееся предупреждение заменено штрафом в размере от 5 до 25 МРП как для физических лиц, так и для субъектов бизнеса.

Онлайн-торговля под контролем

Законопроект также вводит новые понятия и правила для сферы электронной торговли. В частности, регламентируются:

электронная торговая площадка (маркетплейс);

интернет-магазин;

информационно-рекламная платформа.

"В документе прописаны обязательные внутренние правила для регистрации продавцов, требования к договорам между торговыми площадками и продавцами. В этих договорах должно быть закреплено обязательство соблюдать законодательство о защите прав потребителей (статья 10 законопроекта)", — сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

Кроме того, предусмотрены санкции в отношении продавцов (включая блокировку аккаунтов), обеспечение доступа потребителей к сертификатам соответствия товаров, а также порядок взаимодействия с уполномоченными органами.

Также вводятся требования к размещению рекламы и информации о возможной продаже товаров в социальных сетях и других онлайн-платформах.