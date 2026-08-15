До 9 лет тюрьмы получили двое участников смертельной драки в Астане

В Астане вынесли приговор двум мужчинам по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Один из осуждённых получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы, второй — 9 лет. Об этом сообщили в межрайонном суде по уголовным делам Астаны. По материалам дела, инцидент произошёл в декабре 2025 года в одном из увеселительных заведений столицы. Между осуждёнными Ә. и А. и потерпевшими Г. и Ч. возник словесный конфликт. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, после чего избили потерпевших, нанеся им несколько ударов по различным частям тела.

После этого Ә. и А. покинули заведение. Потерпевший Ч. скончался на месте от полученных телесных повреждений. В суде вина обоих подсудимых была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, видеозаписями и другими материалами уголовного дела. Суд признал их виновными по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое из хулиганских побуждений группой лиц по предварительному сговору.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без неё. Суд учёл отсутствие судимости у обоих осуждённых. В отношении А. также смягчающим обстоятельством признали наличие малолетнего ребёнка. Отягчающим обстоятельством для обоих стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. С учётом обстоятельств дела суд назначил А. 8 лет 6 месяцев лишения свободы, а Ә. — 9 лет лишения свободы.

Кроме того, с осуждённых взыскали 1 млн 905 тыс. тенге материального ущерба, 2 млн тенге представительских расходов и 10 млн тенге в счёт компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.