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Больше 20 аварийных домов должны расселить в Астане до конца года

Покажем некоторые из них в новом выпуске нашей программы.

28 Сентября 2026, 14:41
АВТОР
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BAQ.kz 28 Сентября 2026, 14:41
28 Сентября 2026, 14:41
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Фото: BAQ.kz

В этом выпуске программы «Это вам не Лондон» отправимся сразу на три разных адреса. Отдаленные районы Астаны еще сохранили ветхую архитектуру 50 – 60-х годов. И в таких квадратных метрах до сих пор живут люди. Как выглядят дома до, во время и после расселения. Покажем в новом выпуске нашей социально-информационной программы. 

 

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