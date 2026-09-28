Больше 20 аварийных домов должны расселить в Астане до конца года
Покажем некоторые из них в новом выпуске нашей программы.
28 Сентября 2026, 14:41
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28 Сентября 2026, 14:4128 Сентября 2026, 14:41
53Фото: BAQ.kz
В этом выпуске программы «Это вам не Лондон» отправимся сразу на три разных адреса. Отдаленные районы Астаны еще сохранили ветхую архитектуру 50 – 60-х годов. И в таких квадратных метрах до сих пор живут люди. Как выглядят дома до, во время и после расселения. Покажем в новом выпуске нашей социально-информационной программы.
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