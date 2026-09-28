Больше 20 аварийных домов должны расселить в Астане до конца года

В этом выпуске программы «Это вам не Лондон» отправимся сразу на три разных адреса. Отдаленные районы Астаны еще сохранили ветхую архитектуру 50 – 60-х годов. И в таких квадратных метрах до сих пор живут люди. Как выглядят дома до, во время и после расселения. Покажем в новом выпуске нашей социально-информационной программы.