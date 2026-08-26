До семи человек на место: вырос конкурс на госслужбу в Казахстане

В Казахстане выросла конкуренция среди кандидатов на государственную службу. В 2025 году на одну вакансию в среднем претендовали 6–7 человек, что в четыре раза превышает показатели традиционного отбора, передает BAQ.KZ.

По итогам первого полугодия 2026 года на 10 607 вакантных государственных должностей подали заявки 73 211 кандидатов. Победителями конкурсного отбора признаны 8 398 человек.

Рост конкуренции связывают в том числе с переходом кадровых процессов на государственной службе в цифровой формат. Поэтапная цифровизация началась в 2023 году, а с 1 июля 2025 года новый механизм отбора охватил весь государственный аппарат.

Для кандидатов работает внешний портал eqyzmet.gov.kz. Через него можно выбрать вакансию, подать заявление и пройти конкурсные процедуры. Все этапы – от подачи документов до назначения на должность – автоматизированы в интегрированной информационной системе «Е-қызмет».

Новый формат призван обеспечить прозрачность и объективность конкурсных процедур, а также упростить участие кандидатов в отборе.

Одновременно значительно сократились сроки закрытия вакансий. Сейчас государственный орган может принять сотрудника на вакантную должность в течение 5–7 рабочих дней. Ранее конкурсные процедуры занимали от 23 до 30 рабочих дней.

Таким образом, после перехода на цифровой формат конкурс на государственную службу вырос, а сама процедура отбора стала занимать в несколько раз меньше времени.