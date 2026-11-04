Добыча, которая стоит целое состояние: необычную контрабанду пресекли в Казахстане
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Одиннадцать редких хищных птиц могли покинуть Казахстан и оказаться на черном рынке. Их предполагаемая стоимость превышает 100 млн тенге. Но на пути контрабандистов встали пограничники.
Попытку незаконного вывоза соколов-балобанов пресекли 31 октября в пункте пропуска «Целинный» Туркестанской области. Пограничная служба КНБ задержала гражданина Казахстана, который пытался вывезти за пределы страны 11 птиц, занесённых в Красную книгу.
По предварительной оценке, стоимость пернатых на чёрном рынке может превышать 100 млн тенге.
Материалы по факту передали в компетентные органы для принятия процессуального решения.
В Пограничной службе КНБ отмечают, что работа по пресечению незаконного вывоза редких и охраняемых видов животных продолжается.
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