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Добыча, которая стоит целое состояние: необычную контрабанду пресекли в Казахстане

4 Ноября 2026, 12:20
АВТОР
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pixabay.com 4 Ноября 2026, 12:20
4 Ноября 2026, 12:20
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Фото: pixabay.com

Одиннадцать редких хищных птиц могли покинуть Казахстан и оказаться на черном рынке. Их предполагаемая стоимость превышает 100 млн тенге. Но на пути контрабандистов встали пограничники.

Попытку незаконного вывоза соколов-балобанов пресекли 31 октября в пункте пропуска «Целинный» Туркестанской области. Пограничная служба КНБ задержала гражданина Казахстана, который пытался вывезти за пределы страны 11 птиц, занесённых в Красную книгу.

По предварительной оценке, стоимость пернатых на чёрном рынке может превышать 100 млн тенге.

Материалы по факту передали в компетентные органы для принятия процессуального решения.

В Пограничной службе КНБ отмечают, что работа по пресечению незаконного вывоза редких и охраняемых видов животных продолжается.

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