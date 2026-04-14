Экспорт нефти из Казахстана в 2026 году может достичь 76 млн тонн
Экспорт нефти за 3 месяца в 2026 году составил 15,3 млн
Сегодня 2026, 11:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
110Фото: pixabay
Казахстан может экспортировать до 76 млн тонн нефти в 2026 году. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
«Экспорт нефти за 3 месяца составил 15,3 млн. тонн или 78,5% к аналогичному периоду 2025 года. Прогноз на 2026 год – 76 млн. тонн», - сказал министр.
Он отметил, что с начала 2026 года объем добычи нефти и газового конденсата составил 19,7 млн. тонн.
Министр также отметил, что на Карачаганаке продолжаются работы по вводу 6-го компрессора обратной закачки сырого газа, который обеспечит поддержание добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год.
Также проводятся переговоры с крупными недропользователями о мерах по увеличению добычи нефти.
