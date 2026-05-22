Доходы должников по алиментам начнут отслеживать через цифровые системы

Защита прав детей остается одним из приоритетных направлений прокурорского надзора в Казахстане. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций Астаны рассказал прокурор управления по надзору за законностью исполнительного производства столичной прокуратуры Серик Бегежанов, передает BAQ.kz.

По его словам, своевременная выплата алиментов напрямую связана с защитой конституционных прав и законных интересов несовершеннолетних детей.

Почему образуются долги по алиментам

Как отметил спикер, одной из основных причин задолженности остается уклонение родителей от исполнения своих обязательств.

По данным прокуратуры, должники скрывают доходы, избегают официального трудоустройства, а в ряде случаев тратят деньги на азартные игры.

Кроме того, выявлены случаи использования электронных кошельков и других цифровых платежных систем для сокрытия доходов.

За пять лет наказали сотни должников

В прокуратуре сообщили, что особое внимание уделяется привлечению к ответственности лиц, которые умышленно уклоняются от содержания детей.

За последние пять лет к административной и уголовной ответственности привлекли 667 должников по алиментам.

Прокурор напомнил, что за неуплату алиментов в Казахстане предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность – вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Доходы будут отслеживать через цифровые системы

Власти также усиливают цифровой контроль за исполнением алиментных обязательств.

Сейчас ведется работа по интеграции информационных систем для оперативного выявления доходов и имущества должников, включая заработок через цифровые платформы, электронные сервисы и другие современные источники дохода.

Как отметили в прокуратуре, эти меры реализуются в рамках государственной цифровизации и концепции «Закон и порядок».

Алименты – не формальность

По словам Серика Бегежанова, в будущем планируется внедрение новой системы, которая будет учитывать не только финансовую сторону вопроса, но и социально-психологические причины неисполнения алиментных обязательств.

Он подчеркнул, что значительная часть подобных случаев связана не только с экономическими трудностями, но и с психологическими факторами.