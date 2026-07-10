Доходы казахстанцев впервые за год вышли в плюс: что повлияло на рост

Реальные денежные доходы населения Казахстана впервые за последний год показали положительную динамику. По итогам первого квартала 2026 года они выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Бюро национальной статистики, среднедушевые номинальные денежные доходы жителей страны составили 252 619 тенге в месяц. Это на 11,8% больше, чем в первом квартале 2025 года.

Одним из факторов роста стало замедление инфляции. В частности, рост потребительских цен постепенно снижается: в июне 2026 года годовая инфляция составила 10,3%.

Рост зарплат

Основным источником доходов населения остаётся заработная плата. На неё приходится около двух третей всех денежных поступлений граждан.

В первом квартале 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 9,1%. При этом темпы роста заметно различались в разных сферах.

Наибольший рост зарплат зафиксировали:

в сельском хозяйстве - на 20,3% (реальный рост - 7,7%);

в финансовой и страховой деятельности - на 18,1% (5,7%);

в обрабатывающей промышленности - на 14% (2,1%);

в сфере транспорта и складирования - на 12,9% (1,1%).

По данным Министерства национальной экономики, рост доходов в первую очередь наблюдается в ненефтяных секторах экономики. Это связано с развитием производства, повышением производительности труда и созданием новых рабочих мест.

Работа над ростом доходов

В Министерстве национальной экономики отметили, что повышение реальных доходов населения остаётся одной из ключевых задач экономической политики.

Для этого реализуется Комплексный план по повышению доходов населения, который включает меры по увеличению заработной платы, созданию новых рабочих мест, поддержке предпринимательства и развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Согласно Программе совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на 2026-2028 годы, целевой рост реальных доходов населения должен составлять не менее 2-3% ежегодно.