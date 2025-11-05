Прокуратура Каратауского района Шымкента усилила меры по взысканию алиментов, демонстрируя нулевую терпимость к неплательщикам. В текущем году по инициативе ведомства в отношении 38 должников были зарегистрированы уголовные дела по статье 139 УК, направленные в суд, где уже вынесены приговоры.

По данным прокуратуры, этот показатель составляет около 9% от всех уголовных дел по стране, связанных с неисполнением обязательств по уплате алиментов. Один из последних приговоров касается должника с задолженностью в 4 миллиона тенге, который был признан виновным и приговорен к шести месяцам лишения свободы.

Ведомство напоминает, что за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей статья 139 УК предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Прокуратура Каратауского района планирует продолжать системную работу по этому направлению, обеспечивая защиту прав детей и исполнение судебных актов.