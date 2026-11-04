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Долг за три года: житель Жамбылской области выплатил алименты после вмешательства прокуратуры

4 Ноября 2026, 14:55
АВТОР
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BAQ.KZ 4 Ноября 2026, 14:55
4 Ноября 2026, 14:55
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Фото: BAQ.KZ

Житель Шуского района Жамбылской области несколько лет не исполнял обязательства по содержанию собственного ребёнка. За это время накопился долг в 1,7 млн тенге. Погасить его мужчина решил после того, как прокуратура инициировала досудебное расследование.

Как установила прокуратура Шуского района, задолженность по алиментам образовалась с 2024 года. При этом у мужчины была возможность выплачивать деньги, однако он не предпринимал мер для погашения долга.

В августе 2026 года по инициативе прокуратуры в отношении должника начали досудебное расследование по факту неуплаты алиментов.

В ходе расследования мужчина признал вину, раскаялся и полностью погасил задолженность. Кроме того, он обязался впредь своевременно выплачивать алименты.

Поскольку долг был возмещён, стороны примирились, а потерпевшая сторона не имела претензий, расследование прекратили в установленном законом порядке.

В прокуратуре Жамбылской области отметили, что работа по защите прав детей и обеспечению исполнения алиментных обязательств продолжается.

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