Долг за три года: житель Жамбылской области выплатил алименты после вмешательства прокуратуры
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Житель Шуского района Жамбылской области несколько лет не исполнял обязательства по содержанию собственного ребёнка. За это время накопился долг в 1,7 млн тенге. Погасить его мужчина решил после того, как прокуратура инициировала досудебное расследование.
Как установила прокуратура Шуского района, задолженность по алиментам образовалась с 2024 года. При этом у мужчины была возможность выплачивать деньги, однако он не предпринимал мер для погашения долга.
В августе 2026 года по инициативе прокуратуры в отношении должника начали досудебное расследование по факту неуплаты алиментов.
В ходе расследования мужчина признал вину, раскаялся и полностью погасил задолженность. Кроме того, он обязался впредь своевременно выплачивать алименты.
Поскольку долг был возмещён, стороны примирились, а потерпевшая сторона не имела претензий, расследование прекратили в установленном законом порядке.
В прокуратуре Жамбылской области отметили, что работа по защите прав детей и обеспечению исполнения алиментных обязательств продолжается.
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