Казахстанские энергетики получили жёсткие предупреждения от Министерства энергетики в связи с рисками срыва подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов. Об этом сообщили в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля, передает BAQ.KZ.

На прошедшем отраслевом селекторном совещании с участием акиматов, представителей KEGOC, "Самрук-Энерго", КТЖ, "КазТрансГаз Аймак" и руководителей энергопредприятий обсуждались самые острые вопросы: долги за топливо, отставание по ремонту оборудования и нехватка нормативных запасов топлива на складах.

По информации ведомства, на ряде энергоисточников отмечаются критические просрочки по расчетам за ранее поставленное топливо. Кроме того, существует риск несвоевременного завершения ремонтных работ на электростанциях и в сетях.

"Зима не ждет. Все ремонтные работы должны быть выполнены качественно и в срок. Особое внимание необходимо уделить созданию нормативного запаса топлива на складах", - подчеркнули в Комитете.

Местным исполнительным органам и энергопредприятиям поручено:

срочно закрыть долги за топливо;

сократить дебиторскую задолженность потребителей коммунальных услуг;

строго контролировать графики вывода и ввода оборудования после ремонта;

сформировать необходимый запас топлива к началу отопительного сезона;

обеспечить производственную безопасность на объектах.

Минэнерго взяло на себя задачу проводить постоянный мониторинг хода подготовки к зиме. В случае выявления нарушений энергетикам грозят административные меры и усиление проверок.

Власти Казахстана не исключают жестких санкций к тем компаниям, которые не справятся с поставленными задачами и поставят под угрозу стабильное энергоснабжение населения в зимний период.