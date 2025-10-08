В Восточно-Казахстанской области продолжается расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента Агентства финансового мониторинга, один из заместителей директора филиала НАО "Правительство для граждан" вместе с соучастниками организовал незаконную разработку месторождения через подконтрольное ТОО "EastGoldStone".

Добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжёлой техники и вмешательством в русло реки. В результате экологический ущерб превысил 300 млн тенге.

В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге, а также 10 млн тенге и 56 тыс. долларов США наличными, на которые наложен арест по решению суда.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.