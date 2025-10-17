В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента 17 октября наблюдаются изменения курсов валют, передает BAQ.KZ.

В Алматы средний курс покупки и продажи составил: доллар – 536,67 / 538,88 тенге, евро – 625,22 / 629,26 тенге, рубль – 6,67–6,80 тенге.

В Астане: доллар – 536,37 / 542,38 тенге, евро – 624,50 / 632,56 тенге, рубль – 6,64 / 6,79 тенге.

В Шымкенте курс валют выглядел следующим образом: доллар – 537,14 / 539,18 тенге, евро – 624,19 / 629,19 тенге, рубль – 6,63 / 6,73 тенге.

Официальный курс на выходные устанавливается в размере: 1 доллар – 537,84 тенге, 1 евро – 626,85 тенге, 1 рубль – 6,79 тенге.

Эксперты отмечают, что такие колебания на внутреннем рынке валют связаны с международными тенденциями и активностью банковских операций внутри страны.