Национальный банк Казахстана обнародовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на 1 августа 2025 года, передает BAQ.KZ.

Доллар США установлен на уровне 540,78 тенге, евро — 618,65, китайский юань — 75,15, а российский рубль — 6,71 тенге.

Помимо этого, портал kurs.kz опубликовал данные о курсах валют в обменных пунктах трёх крупнейших городов страны — Алматы, Астаны и Шымкента. В Алматы курс доллара колеблется от 541 до 543 тенге, евро — от 617 до 624 тенге, а рубля — от 6,63 до 6,73. В столице, Астане, доллар покупают и продают по ценам от 538 до 545 тенге, евро — от 615 до 625, рубль — от 6,62 до 6,77 тенге. В Шымкенте курсы варьируются: доллар — от 540 до 543 тенге, евро — от 617 до 630 тенге, рубль — от 6,62 до 6,7.