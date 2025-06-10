Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на вторник, 10 июня 2025 года, передает BAQ.KZ. Согласно данным, курс доллара США составляет 508,5 тенге, евро - 580,66 тенге, а российский рубль стоит 6,44 тенге. Помимо этого, информация о курсах валют, установленных обменными пунктами в крупнейших городах страны, также была опубликована.

В Алматы курсы покупки и продажи валют колеблются от 509 до 511 тенге за доллар США, от 580 до 585 тенге за евро и от 6,31 до 6,42 тенге за рубль. В Астане доллар можно обменять за 508–513 тенге, евро - за 578–585 тенге, а рубль - за 6,3–6,45 тенге. В Шымкенте ситуация аналогична, где доллар стоит 509–512 тенге, евро - 581–585 тенге, а рубль - 6,35–6,42 тенге.

Эти данные отражают текущие обменные курсы в крупных мегаполисах страны и дают понимание о колебаниях валют на внутреннем рынке.