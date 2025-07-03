Национальный банк Республики Казахстан представил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на четверг, 3 июля 2025 года, передает BAQ.KZ. Согласно данным, доллар США стоит 518,37 тенге, евро - 609,97 тенге, китайский юань - 72,31 тенге, а российский рубль - 6,6 тенге. Вместе с тем, обменные пункты в крупных городах Казахстана, таких как Алматы, Астана и Шымкент, предлагают свои курсы, которые могут отличаться от официальных.

В Алматы курс доллара варьируется от 518 до 520 тенге, евро - от 607 до 612 тенге, а рубль - от 6,5 до 6,6 тенге. В Астане курс доллара составляет от 518 до 522 тенге, евро - от 604 до 611 тенге, а рубль - от 6,5 до 6,65 тенге. В Шымкенте курс покупки доллара находится в пределах 518-521 тенге, евро - 608–613 тенге, а рубль - 6,5–6,6 тенге.