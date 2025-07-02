На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 2 июля 2025 года в 15:30 закрылись дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ. По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 518,37 тенге, снизившись ещё на 0,84 тенге - продолжая тенденцию к ослаблению.

Российский рубль также немного потерял в стоимости - средневзвешенный курс по итогам торгов опустился на 0,02 тенге и составил 6,59 тенге. Китайский юань показал более заметное снижение, опустившись до уровня 72,35 тенге, что на 0,22 тенге ниже утренних значений.

В обменных пунктах Казахстана доллар покупают и продают в диапазоне 518,5–520,7 тенге, евро торгуется на уровне 607,5–611,5 тенге, а рубль - 6,52–6,62 тенге.

Снижение курса доллара и юаня на KASE отражает текущие мировые экономические тенденции и динамику спроса на валюты на внутреннем рынке. Эксперты советуют следить за колебаниями курсов и учитывать их при планировании валютных операций.