На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам — доллар США заметно просел, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 15:30 31 июля 2025 года, средневзвешенный курс доллара составил 540,78 тенге, что на 5,42 тенге ниже уровня предыдущего торгового дня.

Такое снижение стало самым заметным за последние недели и, по мнению аналитиков, связано с укреплением тенге на фоне налоговых выплат и позитивной динамики экспорта.

В то же время, российский рубль незначительно укрепился — до 6,71 тенге (+0,03), а китайский юань, напротив, потерял в стоимости, опустившись на 0,73 тенге до уровня 75,14 тенге по итогам утренних торгов.

На текущий момент, по данным обменных пунктов, доллар покупают/продают по 539,9–542,5 тенге, евро — по 616,5–620,5, а рубль — по 6,61–6,73 тенге.