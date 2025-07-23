На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились торги на рынке иностранных валют, и по их итогам курс доллара США значительно вырос, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс составил 538,64 тенге, увеличившись сразу на 6,21 тенге по сравнению с предыдущим днём. Об этом сообщает Liter.kz.

Официальный курс, установленный Национальным банком Казахстана на 23 июля, составляет 531,96 тенге, что почти на 7 тенге ниже биржевого значения.

Рост курса доллара отразился и на ценах в обменных пунктах. В среднем по стране доллар покупают по 535–537 тенге, а продают по 538–541 тенге. Курс евро составляет 625–629 тенге при покупке и 634–635 тенге при продаже. Российский рубль торгуется в диапазоне 6,6–6,75 тенге за покупку и 6,85–6,9 тенге за продажу.