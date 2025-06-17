Национальный банк Республики Казахстан установил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на вторник, 17 июня 2025 года, передает BAQ.KZ. Согласно опубликованным данным, курс доллара США составил 512,44 тенге, что указывает на незначительное укрепление американской валюты по сравнению с предыдущими днями. Евро, следуя за глобальными тенденциями, продолжает демонстрировать рост и зафиксирован на уровне 593,15 тенге. Китайский юань торгуется по 71,38 тенге, а российский рубль остаётся относительно стабильным - 6,52 тенге за единицу.

Помимо официальных значений, стали известны и актуальные курсы, предлагаемые обменными пунктами в крупнейших городах страны. В Алматы доллар покупают и продают в пределах 513–516 тенге, евро - 591–595 тенге, рубль - от 6,42 до 6,5 тенге. В Астане диапазон по доллару шире - от 511 до 517 тенге, евро обменивают по 589–597 тенге, а рубль - по 6,4–6,55 тенге. В Шымкенте данные немного отличаются: доллар - 513–516 тенге, евро - 590–595 тенге, рубль - 6,4–6,45 тенге.

Эксперты финансового рынка отмечают, что текущая динамика отражает общую ситуацию на мировых валютных биржах, а также внутренние экономические факторы. На фоне сохраняющейся геополитической нестабильности и ожиданий решений ФРС США, участники рынка продолжают внимательно следить за колебаниями курсов.