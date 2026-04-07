В Казахстане доля местного содержания в нефтегазовой отрасли по итогам 2025 года достигла 65,1%, а общий объем закупок недропользователей составил 4,664 трлн тенге. Об этом на тематическом заседании в Мажилисе сообщил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, передает корреспондент BAQ.KZ.

Миллиарды контрактов и рост локализации

По словам вице-министра, в стране продолжается системная работа по развитию внутристрановой ценности, поддержке отечественных производителей и укреплению промышленного потенциала.

«Совместно с крупнейшими операторами - North Caspian Operating Company, Karachaganak Petroleum Operating B.V. и Тенгизшевройл — проводится значительная работа по увеличению доли местного содержания», — отметил Акбаров.

По итогам 2025 года были реализованы ключевые меры, направленные на усиление участия казахстанских компаний. В частности, внесены изменения в тендерные процедуры, утверждены программы по увеличению доли местного содержания в товарах, работах и услугах, а также заключены долгосрочные контракты с отечественными предприятиями на сумму 35,8 млрд тенге.

Дополнительный импульс отрасли придал нефтегазовый машиностроительный форум, по итогам которого подписано 33 контракта на сумму 443,8 млн долларов США, а также 12 меморандумов о сотрудничестве.

Как распределяется местное содержание

Согласно озвученным данным, из общего объема закупок в 4,664 трлн тенге на долю местного содержания пришлось 3,037 трлн тенге.

При этом у трех крупнейших операторов - Тенгизшевройл, Karachaganak Petroleum Operating и North Caspian Operating Company - совокупный показатель составил 60,8%.

Разрыв между компаниями сохраняется

Несмотря на общий рост, показатели местного содержания по компаниям остаются неоднородными.

Так, у North Caspian Operating Company наблюдается рост по всем направлениям: доля в товарах увеличилась до 17,2% (против 15,5% в 2024 году), в работах - до 81,2% (74% годом ранее), в услугах - до 72,5% (53,4%).

У Karachaganak Petroleum Operating доля в товарах составила 18,2%, в работах - 61,6% (снижение примерно на 5%), тогда как в услугах зафиксирован рост до 88%.

Тенгизшевройл продемонстрировал заметное увеличение в сегменте товаров - до 15,1% (против 6,2% годом ранее). Доля в работах достигла 76,7%, а в услугах - 49,5% (37,3% в 2024 году).

Вице-министр подчеркнул, что, несмотря на достигнутые результаты, операторам необходимо продолжить работу по увеличению доли местного содержания.

Им рекомендовано обеспечить достижение целевых показателей в рамках утвержденных программ развития уже до конца текущего года.