Как сообщили в прокуратуре Алматинской области, в отношении 13 злостных неплательщиков возбуждены уголовные дела по статье 139 УК РК - за уклонение от содержания детей .

Из них трое уже осуждены к реальным срокам, по остальным продолжаются расследования.

Кроме того, к административной ответственности привлечены 107 должников. Из них 95 человек арестованы на срок до пяти суток.

Также применяются меры по взысканию имущества. В пользу детей переданы 8 объектов - земельные участки, дома и автомобили - на общую сумму 32 млн тенге.

Например, один из должников погасил часть долга, передав земельный участок стоимостью 7,5 млн тенге.

В прокуратуре подчеркивают, что такие меры направлены на то, чтобы исключить случаи уклонения от алиментных обязательств.

Отмечается, что алименты напрямую влияют на благополучие детей, поэтому каждый факт неуплаты будет пресекаться в установленном законом порядке.