  • Главная
  • Новости
  • На одном из оживленных перекрестков Астаны почти на две недели ограничат движение

На одном из оживленных перекрестков Астаны почти на две недели ограничат движение

Сегодня 2026, 16:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня 2026, 16:35
Сегодня 2026, 16:35
49
Фото: BAQ.KZ

В Астане временно ограничат движение транспорта на пересечении улицы Айтеке би и шоссе Коргалжын. Об этом сообщили в Управлении коммунального хозяйства столицы, передает BAQ.kz.

Ограничения связаны с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Ремонт будет проходить поэтапно с 30 мая по 12 июня.

На время работ движение на участке не перекроют полностью. Автотранспорт сможет передвигаться в обоих направлениях по одной из сторон дороги.

Для объезда водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты:

  • через улицу Е-489 от шоссе Коргалжын;
  • через улицу Умай ана от шоссе Коргалжын.

В акимате просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Самое читаемое

Наверх