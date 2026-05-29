На одном из оживленных перекрестков Астаны почти на две недели ограничат движение

В Астане временно ограничат движение транспорта на пересечении улицы Айтеке би и шоссе Коргалжын. Об этом сообщили в Управлении коммунального хозяйства столицы, передает BAQ.kz.

Ограничения связаны с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Ремонт будет проходить поэтапно с 30 мая по 12 июня.

На время работ движение на участке не перекроют полностью. Автотранспорт сможет передвигаться в обоих направлениях по одной из сторон дороги.

Для объезда водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты:

через улицу Е-489 от шоссе Коргалжын;

через улицу Умай ана от шоссе Коргалжын.

В акимате просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.