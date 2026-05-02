Должников за рулём в Туркестанской области выявляют с помощью дронов

В Туркестанской области полиция начала активно использовать дроны и цифровые системы для выявления водителей с задолженностями, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МВД Казахстана, в работе задействованы беспилотные летательные аппараты и информационная система «Коргау». Эти технологии позволяют оперативно отслеживать нарушителей и контролировать дорожную обстановку.

Так, в ходе мониторинга с применением дрона был выявлен автомобиль Changan с задолженностью — транспортное средство водворили на специализированную стоянку. Также установлен автомобиль Chevrolet Monza с наибольшей суммой долга.

По данным полиции, большинство нарушений связано с превышением скорости. С начала года на штрафстоянки помещено более 2,5 тысячи автомобилей, владельцы которых имеют задолженности.

В ведомстве подчеркнули, что использование современных технологий повышает эффективность контроля и способствует снижению числа правонарушений на дорогах.