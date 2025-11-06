Должностные лица Минздрава и его организаций привлечены к ответственности после госаудита
После государственного аудита ряд должностных лиц Министерства здравоохранения и его подведомственных организаций были привлечены к дисциплинарной ответственности, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ВАП.
Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты (ВАП), которая в этом году проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и медицинские учреждения лекарствами и медицинскими изделиями.
На основании выявленных нарушений и недостатков ВАП поручила рассмотреть ответственность должностных лиц. В результате дисциплинарные взыскания были наложены на директора Департамента лекарственной политики МЗ РК, директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК, заместителя директора Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК, директора "Научного центра противоинфекционных препаратов", заместителя генерального директора "Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" и заместителя председателя Правления "Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой".
Кроме того, приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя Правления ТОО "СК-Фармация". Работа по исполнению других рекомендаций и поручений ВАП по итогам проведенного государственного аудита продолжается, направленная на повышение качества обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
