На судебном заседании в Талдыкоргане по делу об убийстве Шерзата Полата были озвучены фрагменты видеозаписи, полученной в рамках скрытого следственного действия от 31 октября 2025 года. Адвокат стороны защиты зачитал показания подсудимого Равиля Сакиева, сделанные в ходе этого следственного мероприятия, передаёт BAQ.KZ.

В своём выступлении Сакиев попытался переложить вину на сторону погибшего:

"Если бы семья Шерзата не стреляла, ничего бы не произошло. Главное — про дом ничего не говорят, дом сожгли сами", — говорится в его словах.

Он также добавил:

"Каждый родитель защищает своего сына".

Однако судья немедленно остановил чтение расшифровки, заявив, что данное высказывание не имеет отношения к предмету судебного разбирательства.

Прослушивание и анализ материалов продолжаются. Суд рассматривает все доказательства строго в рамках установленных обстоятельств дела.