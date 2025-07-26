Мужчина, пристававший к прихожанке у мечети, привлечен к ответственности в Актобе, передает BAQ.KZ.

По информации портала Polisia.kz, 25 июля в районе выхода из мечети "Нур Гасыр" города Актобе неизвестный мужчина проявил некорректное поведение по отношению к прихожанке, преградив ей путь и допустив высказывания с непристойным подтекстом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента полиции Актюбинской области, личность мужчины установлена. Он был доставлен в органы внутренних дел для выяснения обстоятельств.

"С нарушителем проведена профилактическая беседа. Ему разъяснены нормы действующего законодательства, касающиеся недопустимости подобного поведения. Также в отношении него составлен административный протокол по статье 449 части 2 КоАП РК (Приставание в общественных местах)", - отмечено в сообщении.

Материал будет направлен в суд.