Дополнительных денег не потратили – глава Нацбанка о дизайне тенге
Дополнительные средства на дизайн тенге Нацбанком не было потрачено, сообщил глава финрегулятора Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что с внедрением тенге дизайн валюты менялся три раза.
"Все это делала дизайнерская группа Национального банка, они у нас являются сотрудниками. Мы платим им зарплату. Никаких дополнительных денег мы не тратили.
Эти деньги, эти купюры печатаются, печатались бы в любом случае. Хоть купюры старого образца, хоть купюры нового образца, их все равно надо печатать. Они приходят в негодность, ветшают, мы их регулярно изымаем и уничтожаем. Поэтому никаких дополнительных денег на новый дизайн мы не потратили",- сказал на брифинге в Нацбанке Сулейменов.
Он также добавил, что смена дизайна необходима для защиты от подделок, а также необходимостью развивать свои денежные средства, банкноты и купюры.
