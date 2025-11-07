  • 7 Ноября, 18:49

Дороги закрыли из-за непогоды в двух регионах Казахстана

Снег и плохая видимость.

Сегодня, 18:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Depositphotos Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
53
Фото: Depositphotos

В двух регионах Казахстана введены временные ограничения на движение грузового транспорта из-за неблагоприятных погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

С 18:30 7 ноября на участках автодороги Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ закрыто движение для грузовиков: в Акмолинской области с 16 по 200 километр, а в Павлодарской области — с 200 по 254 километр.

Причиной ограничений стали снег, метель и плохая видимость на дороге, что создает угрозу безопасности движения. По предварительным данным, движение планируется возобновить 8 ноября в 8:00. 

В ведомстве также уточнили, что дополнительную информацию можно получить по телефону 1403.

Самое читаемое

Наверх