Дороги закрыли из-за непогоды в двух регионах Казахстана
Снег и плохая видимость.
Сегодня, 18:35
53Фото: Depositphotos
В двух регионах Казахстана введены временные ограничения на движение грузового транспорта из-за неблагоприятных погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
С 18:30 7 ноября на участках автодороги Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ закрыто движение для грузовиков: в Акмолинской области с 16 по 200 километр, а в Павлодарской области — с 200 по 254 километр.
Причиной ограничений стали снег, метель и плохая видимость на дороге, что создает угрозу безопасности движения. По предварительным данным, движение планируется возобновить 8 ноября в 8:00.
В ведомстве также уточнили, что дополнительную информацию можно получить по телефону 1403.
