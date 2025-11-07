В двух регионах Казахстана введены временные ограничения на движение грузового транспорта из-за неблагоприятных погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

С 18:30 7 ноября на участках автодороги Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ закрыто движение для грузовиков: в Акмолинской области с 16 по 200 километр, а в Павлодарской области — с 200 по 254 километр.

Причиной ограничений стали снег, метель и плохая видимость на дороге, что создает угрозу безопасности движения. По предварительным данным, движение планируется возобновить 8 ноября в 8:00.

В ведомстве также уточнили, что дополнительную информацию можно получить по телефону 1403.