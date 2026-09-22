Дорогу, построенную 66 лет назад, обновили в Костанайской области
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В Костанайской области завершен средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KZ10-04 «Западный обход города Рудный». Обновленный участок протяженностью 6,225 км уже введен в эксплуатацию.
Когда ремонтировали дорогу
По информации КазАвтоЖол, дорога была построена в 1960 году, а последний капитальный ремонт проводился в 1980 году. В последующие десятилетия на участке в основном выполнялся ямочный ремонт.
К началу нынешних работ дорожное покрытие имело значительный износ. На отдельных участках были зафиксированы трещины, выбоины, колейность и разрушение слоев асфальтобетона.
Что изменили
В ходе ремонта старое покрытие отфрезеровали, а основание восстановили методом ресайклирования с добавлением нового материала.
После этого уложили два слоя асфальтобетона: нижний толщиной 6 см и верхний – 5 см.
Также укрепили обочины, нанесли 6,2 км дорожной разметки, установили 110 новых дорожных знаков и 54 сигнальных столбика.
Сколько техники задействовали
В ремонтных работах приняли участие 27 специалистов. На объекте было задействовано 16 единиц дорожно-строительной техники.
Зачем нужен Западный обход
Автомобильная дорога проходит по территории города Рудного и выполняет важную транзитную функцию. Она позволяет транспорту следовать в западном направлении, минуя городскую улично-дорожную сеть.
Ожидается, что обновление участка повысит безопасность дорожного движения, улучшит пропускную способность обхода и условия проезда для транзитного и местного транспорта.
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