Дорогу, построенную 66 лет назад, обновили в Костанайской области

В Костанайской области завершен средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KZ10-04 «Западный обход города Рудный». Обновленный участок протяженностью 6,225 км уже введен в эксплуатацию.

Когда ремонтировали дорогу

По информации КазАвтоЖол, дорога была построена в 1960 году, а последний капитальный ремонт проводился в 1980 году. В последующие десятилетия на участке в основном выполнялся ямочный ремонт.

К началу нынешних работ дорожное покрытие имело значительный износ. На отдельных участках были зафиксированы трещины, выбоины, колейность и разрушение слоев асфальтобетона.

Что изменили

В ходе ремонта старое покрытие отфрезеровали, а основание восстановили методом ресайклирования с добавлением нового материала.

После этого уложили два слоя асфальтобетона: нижний толщиной 6 см и верхний – 5 см.

Также укрепили обочины, нанесли 6,2 км дорожной разметки, установили 110 новых дорожных знаков и 54 сигнальных столбика.

Сколько техники задействовали

В ремонтных работах приняли участие 27 специалистов. На объекте было задействовано 16 единиц дорожно-строительной техники.

Зачем нужен Западный обход

Автомобильная дорога проходит по территории города Рудного и выполняет важную транзитную функцию. Она позволяет транспорту следовать в западном направлении, минуя городскую улично-дорожную сеть.

Ожидается, что обновление участка повысит безопасность дорожного движения, улучшит пропускную способность обхода и условия проезда для транзитного и местного транспорта.