Жителей и гостей столицы ждет временное ограничение движения: с 28 по 31 июля в Центральном парке Астаны полностью перекрыта дорога — здесь проводится укладка верхнего слоя асфальта, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Работы продлятся четыре дня, в течение которых движение по внутренней дороге парка будет недоступно как для водителей, так и для пешеходов.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения", — говорится в официальном сообщении.

Для удобства горожан установят временные дорожные знаки и указатели. Власти города просят отнестись к неудобствам с пониманием — меры принимаются для улучшения инфраструктуры и повышения комфорта в будущем.