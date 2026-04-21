Саммит в Астане: где и когда перекроют дороги

В Астане с 22 по 24 апреля пройдёт международный саммит. В эти дни в городе временно ограничат движение на ряде улиц, в основном в районе EXPO и центральной части города, передает BAQ.kz.

В столичном акимате просят жителей учитывать изменения и заранее планировать маршруты.

22 апреля перекрытия будут действовать в разное время:

08:00–11:00 — проспект Кабанбай батыра (в сторону EXPO)

10:00–13:00 — проспект Мангилик Ел, район EXPO

12:00–14:00 — улицы Туркестан и Сыганак

17:00–19:30 — выезд с EXPO в сторону гостиниц

23 апреля ожидается наибольшая нагрузка на дороги.

07:30–10:00 — Кабанбай батыра и подъезды к EXPO

10:00–13:00 — проспект Мангилик Ел (с перерывами)

13:00–15:00 — улицы Сыганак, Орынбор, Достык

17:00–20:00 — район Акорды

24 апреля

08:00–10:00 — подъезды к EXPO

12:00–16:00 — проспект Мангилик Ел

15:00–19:00 — проспект Кабанбай батыра (в сторону аэропорта)

Жителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и учитывать возможные задержки, особенно при поездках в аэропорт.