Саммит в Астане: где и когда перекроют дороги
Астанчанам рекомендуется учитывать возможные задержки.
Сегодня 2026, 21:40
Сегодня 2026, 21:40Сегодня 2026, 21:40
118Фото: BAQ.kz
В Астане с 22 по 24 апреля пройдёт международный саммит. В эти дни в городе временно ограничат движение на ряде улиц, в основном в районе EXPO и центральной части города, передает BAQ.kz.
В столичном акимате просят жителей учитывать изменения и заранее планировать маршруты.
22 апреля перекрытия будут действовать в разное время:
- 08:00–11:00 — проспект Кабанбай батыра (в сторону EXPO)
- 10:00–13:00 — проспект Мангилик Ел, район EXPO
- 12:00–14:00 — улицы Туркестан и Сыганак
- 17:00–19:30 — выезд с EXPO в сторону гостиниц
23 апреля ожидается наибольшая нагрузка на дороги.
- 07:30–10:00 — Кабанбай батыра и подъезды к EXPO
- 10:00–13:00 — проспект Мангилик Ел (с перерывами)
- 13:00–15:00 — улицы Сыганак, Орынбор, Достык
- 17:00–20:00 — район Акорды
24 апреля
- 08:00–10:00 — подъезды к EXPO
- 12:00–16:00 — проспект Мангилик Ел
- 15:00–19:00 — проспект Кабанбай батыра (в сторону аэропорта)
Жителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и учитывать возможные задержки, особенно при поездках в аэропорт.
