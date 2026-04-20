Китайский IT-гигант выкупил 6 млн акций Kaspi.kz у инвестфонда
Пакет акций был выкуплен у Baring Fintech Venture Funds при участии руководства компании и зарубежных фондов.
Китайский технологический гигант Tencent стал акционером Kaspi.kz, выкупил почти 6 млн американских депозитарных акций у фонда Baring Fintech Venture Funds, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в компании, Tencent, глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе и члены управленческой команды, а также ряд долгосрочных институциональных инвесторов завершили сделку по приобретению почти 6 миллионов американских депозитарных акций Kaspi.kz у фонда Baring Fintech Venture Funds.
«Для нас большая честь, что Tencent вошла в число крупных акционеров Kaspi.kz. Моя личная инвестиция, как и инвестиции ключевых членов нашей управленческой команды, отражает твердую уверенность в бизнес-модели нашей компании и ее долгосрочной стратегии», — отметил он.
Tencent считается одной из крупнейших технологических компаний Китая. Она известна как основатель WeChat — одного из самых популярных мобильных приложений в мире, которым пользуются более 1,3 миллиарда человек.
Кроме того, о покупке акций Kaspi.kz сообщили международная инвестиционная компания Spice Expeditions, а также университетские инвестиционные фонды США, включая Washington University и WISIMCO / University of Wisconsin Foundatio
- Штрафы ПДД в Казахстане в 2026 году: полный разбор нарушений, сумм и последствий
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля
- В одном из сел Абайской области модернизируют уличное освещение
- Ведущий университет ВКО получил наивысшую оценку рейтинга QS Stars
- Более 200 жителей Алматы получили новое жилье по программе реновации