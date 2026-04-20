Олжас Бектенов провёл совещание МВК по внедрению принципа «Закон и порядок»

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, где ключевой темой стало внедрение конституционного принципа «Закон и Порядок». В центре внимания была практическая реализация норм обновлённой Конституции, усиление общественной безопасности и вовлечение всех уровней государства и общества в профилактику правонарушений.

«Главой государства в конце прошлого года подписан Закон „О профилактике правонарушений“, в соответствии с которым расширены перечень субъектов профилактики правонарушений и состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В принятой на всенародном референдуме Конституции одним из основополагающих закреплен принцип „Закон и Порядок“, направленный на укрепление правового государства, обеспечение общественной безопасности и „нулевой терпимости“ к правонарушениям. Одним из законодательных новшеств является вовлечение всех госорганов, граждан и местного сообщества в работу по профилактике правонарушений. Это наша общая задача», – подчеркнул Премьер-министр.

По данным МВД, реализуемые меры уже демонстрируют эффект: уровень преступности снизился на 6% по итогам прошлого года и ещё на 9% в первом квартале 2026 года. В стране введена биометрическая идентификация абонентов связи, усилена борьба с интернет-мошенничеством, ужесточено законодательство в сфере персональных данных, введена уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к вступлению в брак, а также расширена практика применения электронных браслетов для контроля ранее судимых лиц.

О принимаемых мерах по правовому просвещению граждан доложила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. Информационная работа ведется по таким направлениям, как разъяснение норм законодательства, профилактика правонарушений, борьба с мошенничеством и коррупцией.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам кибербезопасности и противодействия цифровым преступлениям.

«Киберпреступники зачастую оперативнее пользуются современными цифровыми технологиями. Нужны более действенные меры противодействия интернет-мошенничеству. МВД совместно с заинтересованными госорганами поручаю внести дополнительные предложения по механизмам блокировки мошеннических транзакций, а также обмену данными между госорганами и банками по выявлению лжеколл-центров. Ускорить внедрение проекта „Цифровой полицейский“, а также расширить практику киберволонтерства и подготовку кадров», - отметил Олжас Бектенов.

Несмотря на положительную динамику, в ряде регионов сохраняются проблемные вопросы, связанные с развитием инфраструктуры безопасности, строительством и модернизацией полицейских пунктов, а также внедрением цифровых решений. Акиматам поручено провести детальный анализ и обеспечить полное выполнение всех запланированных мероприятий уже в текущем году.

В социальном блоке акцент сделан на ресоциализации ранее судимых лиц в преддверии амнистии, усилении профилактики семейно-бытового насилия и расширении психологической помощи. Министерству здравоохранения поручено увеличить охват программ коррекции для лиц, склонных к насилию, а также повысить доступность услуг кризисных центров, а местным исполнительным органам, усилить межведомственное взаимодействие.

По итогам заседания глава правительства подчеркнул, что принцип «Закон и Порядок» должен стать не только нормой Конституции, но и реальным инструментом обеспечения безопасности и правопорядка в повседневной жизни граждан.