В Жамбылской и Актюбинской областях модернизируют системы видеонаблюдения

В Казахстане продолжается работа по усилению общественной безопасности через развитие систем видеонаблюдения. О ходе реализации мер доложили акимы регионов на заседании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает BAQ.KZ.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев сообщил, что в регионе реализуется Концепция обеспечения общественной безопасности на 2024–2028 годы.

В регионе ведется строительство зданий для районных отделов полиции, укрепляется материально-техническое оснащение подразделений по обеспечению правопорядка, а также модернизируется система видеонаблюдения с интеграцией установленных камер в Центры оперативного управления (ЦОУ).

Всего установлено более 74,5 тыс. камер, из них свыше 17,4 тыс. интегрированы в ЦОУ.

По его словам, в текущем году дополнительно планируется установить 385 камер для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также 44 стационарные камеры.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил, что в регионе для выявления нарушений ПДД приобретены 32 аппаратно-программных комплекса. На данный момент количество аппаратно-программных комплексов увеличено до 263.

Стационарные комплексы обеспечивают полный охват выявления нарушений ПДД.