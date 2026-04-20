Землетрясение вызвало угрозу цунами в Японии

Север Японии вновь оказался в центре мощной стихии. В Тихом океане у берегов префектуры Иватэ произошло землетрясение магнитудой 7,4, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Подземные толчки вызвали тревогу по всей стране. Власти объявили предупреждение о цунами и начали эвакуацию жителей прибрежных районов.

По данным Метеорологического агентства Японии, эпицентр землетрясения находился в океане на глубине около 10 километров. Уже спустя минуты после толчков было выпущено предупреждение о возможных волнах цунами высотой до 3 метров.

Эвакуация затронула сразу несколько регионов — префектуры Иватэ и Аомори, а также побережье острова Хоккайдо. Людей призвали срочно уходить на возвышенности и не возвращаться домой до отмены тревоги.

Очевидцы сообщают, что толчки ощущались на огромной территории. Даже в Токио, находящемся далеко от эпицентра, раскачивались высотные здания.

«Ожидается повторение волн цунами. Не покидайте безопасные места», — предупредили в метеорологической службе страны.

Власти Японии создали кризисный штаб для оперативного реагирования на ситуацию. Премьер-министр Санаэ Такаити призвала граждан строго соблюдать инструкции и эвакуироваться в безопасные зоны.

Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.

Отметим, что Япония находится в одном из самых сейсмически активных регионов мира — на стыке четырех тектонических плит в зоне Тихоокеанского «огненного кольца». Здесь ежегодно фиксируется около 1500 землетрясений.

Кроме того, страна хорошо знакома с подобными угрозами, но воспоминания о катастрофе 2011 года, когда мощное землетрясение и цунами унесли жизни около 18,5 тысячи человек и вызвали аварию на АЭС «Фукусима», до сих пор остаются болезненно свежими.